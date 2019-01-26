12-летний американский школьник застрелил профессионального боксера и тут же попался полиции

В американском городе Ювалде (штат Техас) 12-летний ребенок застрелил профессионального боксера.

По данным Boxing Scene, погибшего спортсмена зовут Джон Ванметер, ему было 24 года. Боксер находился у себя дома вместе с подругой и двумя детьми, когда услышал, что кто-то пытается проникнуть в его жилище. Ванметер пошел разузнать, в чем дело, – и тогда его подруга услышала выстрел.

Пуля попала спортсмену точно в голову – его доставили в больницу, где он скончался. Свидетели рассказали наряду полиции, что видели возле дома человека, одетого во все черное и с банданой на лице. Вскоре убийцу обнаружили: им оказался 12-летний ученик местной школы.

По законодательству Техаса не достигший совершеннолетия преступник может отправиться за решетку на срок до 40 лет.

За профессиональную карьеру Ванметер провел 6 боев и в двух последних победил. Следующий поединок был запланирован на февраль.

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