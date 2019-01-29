Миллер: «Народ обожает всякую фальшь: вставные сиськи, вставные задницы и лживых людей вроде Джошуа»

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер дал негативную характеристику своему возможному сопернику – британцу Энтони Джошуа.

«Многие люди обожают всякое фальшивое дерьмо, будь то вставные сиськи, вставные задницы или лживые люди вроде этого Энтони Джошуа. С самого старта своей карьеры я твердил одно и то же и был искренен в этом: либо делай бой, либо умри.

Так что скажите этому клоуну, чтобы он наконец решил, [будем мы биться или нет]. Я должен знать, когда мне начинать чизбургерную диету для этого дурачка. И Диллиан Уайт тоже хочет биться. Прими наконец решение, ты, кусок говядины в зубах у енота», – написал Миллер в инстаграме.

Следующий соперник Джошуа пока неизвестен, но дата боя уже есть – 13 апреля.

Переговоры с Джошуа вели как представители Уайта, так и Миллера – но, судя по последним сообщениям, Энтони проведет реванш с Уайтом, а Миллер пока подождет.

Поединок Джошуа – Миллер может пройти в июне нынешнего года.

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