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«Я отказала ему в сексе, а он несколько раз пнул мою собаку». Жертва Ковалева рассекретила себя

«Я отказала ему в сексе, а он несколько раз пнул мою собаку». Жертва Ковалева рассекретила себя
Eurosport

1 час назад

Говорить «нет» боксеру опасно для жизни.

Американская модель и актриса Джейми Фронтц объявила, что именно она стала жертвой избиения экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

«Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все из-за того, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз пнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, «Крушитель».

К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 миллионов долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, каково получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток», – написала модель в инстаграме

  • «Крушитель» – прозвище Ковалева.
  • О том, что Ковалев может попасть в тюрьму за избиение девушки, 18 января сообщило издание TMZ.
  • Реванш Ковалева против мексиканца Элейдера Альвареса пройдет 2 февраля в Далласе.
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