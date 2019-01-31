Эта дама обвиняет Ковалева в избиении. В ее инстаграме много собак, лошадей и силикона

18 января TMZ сообщил, что боксер Сергей Ковалев избил девушку на вечеринке. Источник отметил, что спортсмен ухаживал за дамой, но после отказа взбесился.

Позже в дело вступила Джейми Фронтц – модель и актриса. Она рассказала все подробности происшествия и потребовала компенсацию в 8 млн долларов. Ковалев отверг все обвинения.

Фронтц позиционирует себя как актрису, но в ее послужном списке лишь один проект: в 2003-м она снялась в сериале «Жестокие игры». А еще в ее инстаграме очень много фотографий собаки. Возможно, даже больше, чем ее селфи.

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