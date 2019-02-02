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Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер подерутся на «Мэдисон-сквер-гарден» в июне

Джошуа и Миллер подерутся на «Мэдисон-сквер-гарден» в июне
Eurosport

13 мин. назад

Нас ждет схватка двух непобежденных боксеров.

Боксеры-тяжеловесы Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер проведут поединок на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Об этом сообщает инсайдер FOXSports Майк Коппингер. Бой пройдет либо 1, либо 8 июня нынешнего года. Этот будет первый в карьере Джошуа поединок, который пройдет за пределами Великобритании.

  • Джошуа не потерпел ни одного поражения в карьере при 22 победах. В последнем на данный момент поединке он выиграл у россиянина Александра Поветкина.
  • Миллер тоже не проиграл ни одного поединка в карьере. У него 23 победы.

Миллер: «Народ обожает всякую фальшь: вставные сиськи, вставные задницы и лживых людей вроде Джошуа»

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