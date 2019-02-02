Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер подерутся на «Мэдисон-сквер-гарден» в июне

Боксеры-тяжеловесы Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер проведут поединок на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Об этом сообщает инсайдер FOXSports Майк Коппингер. Бой пройдет либо 1, либо 8 июня нынешнего года. Этот будет первый в карьере Джошуа поединок, который пройдет за пределами Великобритании.

Джошуа не потерпел ни одного поражения в карьере при 22 победах. В последнем на данный момент поединке он выиграл у россиянина Александра Поветкина.

Миллер тоже не проиграл ни одного поединка в карьере. У него 23 победы.

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