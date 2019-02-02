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Тайсон Фьюри отправил перчатку с автографом 26-летней матери, умирающей от лейкемии
Семья молодой мамы собирает деньги на исполнение ее последних желаний.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поддержал молодую мать, которая умирает от редкой формы онкологического заболевания.
Как пишет The Sun, у Наоми Найтон диагностировали редкую форму лейкемии, когда она была подростком. Она перенесла две пересадки костного мозга, успешно родила сына и прожила до 26 лет, когда врачи сообщили ей, что болезнь не отступит и в ближайшее время возьмет свое.
Сейчас семья Наоми собирает деньги на ее последние желания, включая организацию похорон. Девушке решил помочь Фьюри, который записал для нее сообщение.
«Привет, это Тайсон Фьюри. Я только что подписал свою перчатку и отправляю ее Наоми, чтобы помочь ей в ее нуждах. Мои соболезнования ее семье. Это трудные времена, и я не могу представить, через что ты сейчас проходишь, Наоми. Но мое сердце с вами», – сказал Тайсон.
- В 2018 году Фьюри вернулся на ринг после трехлетнего перерыва и побил албанца Сефера Сефери и итальянца Франческо Пьянету.
- Затем Тайсон свел вничью поединок против американца Деонтея Уайлдера.
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