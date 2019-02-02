Тайсон Фьюри отправил перчатку с автографом 26-летней матери, умирающей от лейкемии

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поддержал молодую мать, которая умирает от редкой формы онкологического заболевания.

Как пишет The Sun, у Наоми Найтон диагностировали редкую форму лейкемии, когда она была подростком. Она перенесла две пересадки костного мозга, успешно родила сына и прожила до 26 лет, когда врачи сообщили ей, что болезнь не отступит и в ближайшее время возьмет свое.

Сейчас семья Наоми собирает деньги на ее последние желания, включая организацию похорон. Девушке решил помочь Фьюри, который записал для нее сообщение.

«Привет, это Тайсон Фьюри. Я только что подписал свою перчатку и отправляю ее Наоми, чтобы помочь ей в ее нуждах. Мои соболезнования ее семье. Это трудные времена, и я не могу представить, через что ты сейчас проходишь, Наоми. Но мое сердце с вами», – сказал Тайсон.

В 2018 году Фьюри вернулся на ринг после трехлетнего перерыва и побил албанца Сефера Сефери и итальянца Франческо Пьянету.

Затем Тайсон свел вничью поединок против американца Деонтея Уайлдера.

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