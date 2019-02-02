«Я очнулась с разбитым носом, сотрясением и травмой позвоночника». Ковалев близок к аресту на 4 года

Что, где и когда произошло

Полиция задержала Сергея Ковалева 9 июня прошлого года из-за обвинения от неизвестной женщины в избиении. По словам анонима, во время открытия нового боксерского зала в калифорнийском городе Биг-Бэр спортсмен не отставал от девушки, которую знают как фитоняшку, на протяжении всей вечеринки. Вместе с другом Ковалев преследовал ее до дома, где избил после отказа от секса. Женщина уверяла, что боксер бросил ее на диван и ударил кулаком по лицу. В результате пострадавшая заработала сотрясение мозга, сломанный нос, смещение шейного диска и другие повреждения.

Ковалев не признал вину и остался на свободе с возможностью беспрепятственного передвижения по США.

Сергей КовалевGetty Images

Почему об этом заговорили только сейчас

Расследование началось после публикации издания TMZ, которое 18 января сообщило о харассменте и возможном лишении свободы Ковалева сроком на четыре года. На обвинение моментально ответила промоутер спортсмена Кэти Дува, которая успокоила фанатов, но не скрыла факт судебных разбирательств: «Бой вне опасности. Сергей очистит имя в суде».

Через три дня Сергей отреагировал на новость в инстаграме, назвав случившееся спектаклем и провокацией перед реваншем с Элейдером Альваресом.

Опровержение спровоцировало жертву на раскрытие своего имени. Модель, актриса и блогер Джейми Фронтц рассекретила себя и накатала полотно в инстаграме: «Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все из-за того, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз пнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, Крушитель.

К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 миллионов долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, каково получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток».

Следующее заседание суда состоится в марте.

Алиби для Ковалева

За спортсмена вступился тренер Аброр Турсунпулатов, который рассказал об усиленной подготовке к бою с Альваресом в июне: «У Ковалева в тот период шла тяжелая физическая работа, и моей задачей было заезжать к нему и несколько дней работать над школой, чтобы разбавлять нагрузки. Он долгое время не употребляет спиртного. Может иногда 50 граммов красного вина выпить вечером, чтобы головой отдохнуть, но это максимум. А чтобы на вечеринку пошел, а потом такое сделал… Не верю. Когда я уезжал из Биг-Бэра, на обратном пути встретил жену Сергея Наталью. Она ехала к нему в гости вместе с сыном. Ковалев и мне предлагал остаться, побыть в гостях».

Сергей КовалевGetty Images

Почему скандал кажется раздутым

Во-первых, если отсмотреть фотографии Фронтц за июнь в инстаграме, то максимальный перерыв между постами – три дня (с 26 по 29 июня). Вряд ли за один день можно выправить сломанный нос, разбитую голову и прочие гематомы.

Во-вторых, Ковалева арестовали 9 июня. Через день Джейми выложила фотографию с подружками на открытии казино, где выглядит довольной и здоровой.

В-третьих, собака, которую якобы пнул Сергей – боксер. Можно залезть на страницу в википедии и выделить оттуда строки из пункта «Особенности характера и применение собак»: их используют для работы в полиции, в качестве сторожевых собак, собак-телохранителей. К чужим людям недоверчивы и насторожены. После нападения на хозяина Ковалев остался без царапин и увечий.

Возможно, девушка публиковала старые фотографии, а боксер оказался слюнтяем, но контекст происшествия уже выглядит крайне сомнительно.

Кто может помочь делу

Очевидец

В посте Джейми Фронтц говорит об очевидце, который все видел. Для его же безопасности модель не назвала его имя. Скорее всего, его доказательства мы услышим только в марте на заседании суда.

Друг Ковалева

О друге боксера рассказал только TMZ, но ни Фронтц, ни Ковалев информацию не опровергли. Пока в прессе комментариев от приятеля Сергея не поступало.

Бывший тренер боксера Джон Дэвид Джексон

Джон Дэвид ДжексонGetty Images

После поражения в матче-реванше с Андре Уордом Ковалев расстался с Джексоном и нанял нового тренера Вячеслава Шабранского. Дэвид обиделся на Сергея и обличил боксера в интервью: «С ним очень тяжело работать. Он создает плохой имидж россиянам. Я тренировал многих из них, и они отличные ребята. Они тебе последнюю майку отдадут, если нужно. А Ковалев – конкретный придурок. Он хочет, чтобы все было только для него. Он эгоистичен».

Возможно, благодаря нему вскроются давние заретушированные проблемы Ковалева или новые подробности скандала, которых пока все еще очень мало.

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