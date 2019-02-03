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Сергей Ковалев взял реванш у Элейдера Альвареса и вернул пояс чемпиона мира в полутяжелом весе

Ковалев взял реванш у Альвареса
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Крутая победа в 35 лет.

Российский боксер Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, победив Элейдера Альвареса из Колумбии.

Ковалев уверенно контролировал ход поединка, не давая Альваресу перейти к атакующим действиям. Все три судьи отдали победу Сергею: 116-112, 116-112, 120-108.

  • Боксеры проводили бой-реванш. В августе 2018 года Альварес нокаутировал Ковалева.
  • Для Ковалева эта победа стала 33 в 37 боях на профессиональном ринге.
  • 34-летний Альварес потерпел первое поражение в карьере после 24 побед.

«Я очнулась с разбитым носом, сотрясением и травмой позвоночника». Ковалев близок к аресту на 4 года

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