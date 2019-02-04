Джаррелл Миллер: «Побью Джошуа, а потом позову на свидание его маму»

Американский боксер Джаррелл Миллер рассказал о планах на вечер после поединка с британцем Энтони Джошуа.

«Бой еще не утвержден на 100%, но я с нетерпением жду, когда мне представится возможность врезать по долбаной челюсти Джошуа. Скоро мы все увидим.

Джошуа хочет приехать в США, и это будет отличным событием для американского бокса. Я долго дожидался подходящего момента, чтобы поразить мир. Бой с Джошуа – это реальный, большой хайп. Для него все будет иначе, чем обычно, когда он встретится с по-настоящему грубым, голодным и подлым человеком – то есть со мной.

После того, как я побью Джошуа, я хочу позвать его маму на свидание. Опубликуйте это», – приводит слова Миллера The Sun.

По данным инсайдера FOX Sports Майка Коппингера, Джошуа и Миллера подерутся либо 1 , либо 8 июня на «Мэдисон-сквер-гарден».

И Энтони, и Джаррелл – непобежденные бойцы. Для Джошуа поединок на «Мэдисон-сквер-гарден» станет первым за пределами Великобритании.

Миллер: «Народ обожает всякую фальшь: вставные сиськи, вставные задницы и лживых людей вроде Джошуа»

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