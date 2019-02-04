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Сергей Ковалев: «Я нахожусь в боксе исключительно из-за заработка»

Ковалев: «Я нахожусь в боксе исключительно из-за заработка»
Eurosport

1 час назад

Ну что, ждем третьего боя с Альваресом?

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал реванш с Элейдером Альваресом и рассказал о своих целях.

«Доволен, что придерживался плана на бой. Не было цели его нокаутировать – хотел именно обдурить его, скажем так, дурака из него сделать, обыграть, перебоксировать. Вроде как получилось.

Перед Альваресом никаких обязательств нет – никаких реваншей не должно быть. Если боксерскому миру будет интересен третий бой, то, возможно, и будет такой. Все зависит от финансовой составляющей. Я уже не мальчик и сейчас потребности выросли – все-таки семья уже есть. Я исключительно нахожусь в этом спорте из-за заработка. Я уже не гоняюсь за поясами», – сказал Ковалев в интервью «Советскому спорту».

  • Ковалев победил Альвареса в реванше единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 120:108.
  • В августе прошлого года Ковалев проиграл Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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