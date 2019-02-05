Геннадий Головкин лишился соперника на первый бой по контракту со стриминговым сервисом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин лишился потенциального соперника на первый бой по контракту с новым телепартнером.

Как сообщает Vesti.kz, стриминговый сервис DAZN предложил Головкину 45 миллионов долларов за два поединка. Первым соперником казахстанца мог стать американец Деметриус Андраде, но промоутер последнего исключил такой вариант.

По словам промоутера, в мае/июне американец проведет бой с обязательным соперником – британцем Билли Джо Сондерсом.

Вторым боем Головкина по новому контракту станет третий поединок против мексиканца Сауля Альвареса, если тот в мае побьет американца Дэниела Джейкобса.

Билли Джо Сондерс должен был подраться с Андраде еще в октябре прошлого года, но попался на допинге.

Сондерс попался и на другом некрасивом поступке – подговорил наркоманку ударить прохожего по лицу в обмен на дозу.

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