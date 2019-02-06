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«Не обязательно Флойд. Возможно, Пакьяо захочет». Федерация бокса предложила Хабибу бой в «Лужниках»

«Не обязательно Флойд. Возможно, Пакьяо захочет». Федерация бокса предложила Хабибу бой в «Лужниках»
Eurosport

36 мин. назад

Кто же будет соперником?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым, который сделал дагестанцу интересное предложение.

«Федерация бокса России вступила предложением. Лето, «Лужники» и т.д. Как вы думаете друзья, нужен мне этот вызов или нет?» – написал Хабиб в инстаграме.

Прокомментировал встречу и сам Кремлев: «Сегодня встретились с Хабибом и обсудили с ним бой по правилам бокса. Не хочу пока раскрывать деталей, но мы наметили план действий и будем его реализовывать. Соперником не обязательно будет Флойд. Возможно, Пакьяо захочет или кто-то другой. У нас есть несколько кандидатов. Скоро мы соберем пресс-конференцию и сами все расскажем. Это точно будет бой по боксу – лучшему виду спорта».

  • Ранее Кремлев продлагал провети в «Лужниках» бой Хабиба и Флойда Мэйуэзера.
  • Дисквалификация в UFC Нурмагомедова закончится в июле.
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