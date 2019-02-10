Eurosport

Экс-боксер и автор самого душераздирающего плача в истории Рокки Локридж умер в возрасте 60 лет

Экс-боксер и автор самого душераздирающего плача в истории умер в возрасте 60 лет
Eurosport

17 мин. назад

Мужчина уступил в бою с инсультом.

Бывший боксер Рокки Локридж, известный современному обществу как герой мема о плачущих мужчинах, скончался в возрасте 60 лет.

По информации TMZ, трагедия произошла 7 февраля в результате осложнений после перенесенного инсульта.

В 80-е Локридж получил всемирную славу благодаря победе в боксерском поединке над дядей Флойда Мэйуэзера Роджером. В 2016-м Рокки снялся в телешоу «Вмешательство», где разрыдался после признания своего сына в любви. Плач мужчины стал мемом и получил оценку как главный мужской в истории.

  • Рокки – экс-чемпион мира во втором полулегком весе по версиям WBA и IBF.
Eurosport в телеграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Австриец потерял равновесие, жестко шлепнулся на трассу и пересек финиш отдельно от лыж

01:47
Популярные видео
Для Медведева не существует авторитетов: на пути в финал Софии он не оставил шансов Монфису
 647 просмотров2 ч
Фучович ворвался в финал и порадовал прекрасную возлюбленную, переживавшую за него в боксе
1 870 просмотров5 ч