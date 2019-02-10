Экс-боксер и автор самого душераздирающего плача в истории Рокки Локридж умер в возрасте 60 лет

Бывший боксер Рокки Локридж, известный современному обществу как герой мема о плачущих мужчинах, скончался в возрасте 60 лет.

По информации TMZ, трагедия произошла 7 февраля в результате осложнений после перенесенного инсульта.

В 80-е Локридж получил всемирную славу благодаря победе в боксерском поединке над дядей Флойда Мэйуэзера Роджером. В 2016-м Рокки снялся в телешоу «Вмешательство», где разрыдался после признания своего сына в любви. Плач мужчины стал мемом и получил оценку как главный мужской в истории.

Рокки – экс-чемпион мира во втором полулегком весе по версиям WBA и IBF.

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