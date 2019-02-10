Тайсон Фьюри: «Побью Деонтея Уайлдера и уйду в запой на два месяца»

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями перед матчем-реваншем против американца Деонтея Уайлдера.

«18 мая мы подеремся, и я выигрываю. После чего я запрусь в баре и уйду в запой на два месяца. Уайлдер не может стать еще лучше. Я же буду на 40-50% лучше, чем он, и его команда знает об этом. Увидев мое толстое уродливое тело и лысую голову, они подумали, что я буду драться как мешок с дерьмом. Но потом им пришлось сходить на ***[фиг], ведь я «показал им Роя Джонса».

Бой с Джошуа? Я не думаю, что он случится. Энтони – большой кусок дерьма. Он отказался от боя с Уайлдером-на-худых-ножках за 50 миллионов. Так что бой со мной ему не светит», – приводит слова Фьюри Boxingnews24.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Матч-реванш запланирован на 18 мая.

И Уайлдер, и Фьюри остается непобежденными боксерами.

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