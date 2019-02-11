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Майк Тайсон пришел на каннабис-фестиваль и выкурил косяк размером с руку Голлума
Железный Майк хочет побыть немного Марадоной.
Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен за курением огромного косяка с марихуаной.
Как отмечает The Sun, Тайсон является давним сторонником легализации каннабиса и выращивает его на собственном ранчо. Вполне естественно, что Майк посетил мероприятие, организованное B-Real TV, где ни в чем себе не отказывал.
- B-Real TV – это YouTube-медиа, созданное американским рэпером B-Real и занимающееся анализом каннабис-культуры.
- В ноябре марихуану Тайсона расхвалил ирландский боец MMA Конор Макгрегор.
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