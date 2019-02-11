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Майк Тайсон пришел на каннабис-фестиваль и выкурил косяк размером с руку Голлума

Тайсон пришел на каннабис-фестиваль и выкурил косяк размером с руку Голлума
Eurosport

58 мин. назад

Железный Майк хочет побыть немного Марадоной.

Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен за курением огромного косяка с марихуаной.

Как отмечает The Sun, Тайсон является давним сторонником легализации каннабиса и выращивает его на собственном ранчо. Вполне естественно, что Майк посетил мероприятие, организованное B-Real TV, где ни в чем себе не отказывал.

  • B-Real TV – это YouTube-медиа, созданное американским рэпером B-Real и занимающееся анализом каннабис-культуры.
  • В ноябре марихуану Тайсона расхвалил ирландский боец MMA Конор Макгрегор.

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