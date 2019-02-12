Daily Mail: Тайсон Фьюри получит 26 млн долларов за реванш с Деонтеем Уайлдером

Тайсон Фьюри за бой-реванш против Деонтея Уайлдера, который состоится 18 мая в «Мэдисон-сквер-гарден», получит огромный гонорар.

Daily Mail сообщает, что эта сумма будет равна 26 млн долларов. Гонорар за первый бой в размере 9 млн долларов Тайсон пожертвовал на благотворительность.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

За всю карьеру ни Тайсон, ни Деонтей не проиграли ни разу.

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