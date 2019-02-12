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Daily Mail: Тайсон Фьюри получит 26 млн долларов за реванш с Деонтеем Уайлдером
Один из самых ожидаемых боев 2019 года состоится 18 мая.
Тайсон Фьюри за бой-реванш против Деонтея Уайлдера, который состоится 18 мая в «Мэдисон-сквер-гарден», получит огромный гонорар.
Daily Mail сообщает, что эта сумма будет равна 26 млн долларов. Гонорар за первый бой в размере 9 млн долларов Тайсон пожертвовал на благотворительность.
- Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
- За всю карьеру ни Тайсон, ни Деонтей не проиграли ни разу.
«Уайлдер думал, что женщина – грабитель, и побил ее». На Деонтея работает адвокат круче Сола Гудмана
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