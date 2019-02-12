Дэниел Кормье: «Повредил спину, когда чихнул – и я не шучу»

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье прокомментировал проблемы со здоровьем, вызванные необычной причиной, и рассказал о следующих соперниках.

«Я повредил спину в Нью-Йорке во время чиха. Это не шутки – я до сих пор восстанавливаюсь, становится лучше. Пока не знаю, когда продолжу участвовать в боях. Причина, по которой вышла из строя спина, – моя попытка с нуля за три недели подготовиться к бою. Мне сначала нужно четыре недели на предтренировочный лагерь, потом еще восемь – на сам лагерь. Но я на то, на что полагается 12 недель, потратил четыре – и мое тело повело себя таким образом. Будет ли это весна? Лето? Я до конца не уверен.

Думаю, моим следующим противником будет [Брок] Леснар. И, повторюсь, я бы еще раз встретился со Стипе [Миочичем]. Сейчас я не могу биться из-за проблем со здоровьем – посмотрим, какой ответ будет у Леснара», – цитирует Даниеля MMAFighting.

В декабре 2018-го Даниэль отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе.

На счету Кормье 22 победы.

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