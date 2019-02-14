Флойд Мэйуэзер: «У меня есть предложения о боях на 80 млн долларов»

Чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мэйуэзер посетил бой своего протеже Джервонта Дэвиса с Уго Руисом. После победы Дэвиса в первом раунде Мэйуэзер заявил, что Джервонта сразится с Тенсином Насукавой.

«В апреле у нас будет выставочный поединок с этим парнем, Тенсином, в апреле. Да, он подерется с Тенсином в Японии», – сказал Флойд.

«Знаете, что такое безумие? То, что за бой с Насукавой мне обещали 9 миллионов долларов, но заплатили 10 миллионов, – продолжил Мэйуэзер. – Наверное, у меня будут еще показательные поединки. Скорее всего, будут. У меня уже есть предложения о боях на 80 миллионов долларов».

41-летний американец встречался на ринге с Тенсином Насукавой в Японии 31 декабря 2018 года. Он победил техническим нокаутом в первом раунде.

Мэйуэзер за профессиональную карьеру провел 50 боев и не потерпел ни одного поражения.

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