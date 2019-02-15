Миллер: «Пусть Джошуа слижет ******** с вафельного рожка и запихнет его себе по самые гланды»

Американский тяжеловес Джарелл Миллер запустил вторую волну трештока перед боем с британцем Энтони Джошуа.

«Время пришло. Пусть AJ [Энтони Джошуа – прим. Eurosport] слижет ******** [испражнения] с вафельного рожка и запихнет его себе по самые гланды. Сладенькая мини-Барби, добро пожаловать в мой город. Здесь крысы и тараканы своруют твои деньги. Это мой город», – написал Миллер в твиттере.

Бой между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Это будет первый бой Джошуа, который пройдет за пределами Великобритании.

Миллер: «Народ обожает всякую фальшь: вставные сиськи, вставные задницы и лживых людей вроде Джошуа»

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