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TMZ: Флойд Мэйуэзер проведет еще один выставочный бой в Японии и заработает 8,8 млн евро
Как раз пополнит коллекцию Rolls-Royce.
41-летний американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет еще один выставочный бой в Японии.
Как сообщает TMZ, Флойд вернется в Азию в июле и подерется с местным бывшим боксером. Имя соперника пока не раскрывается, но известно, что за трехраундовый бой американец заработает 10 млн долларов (около 8,8 млн евро).
- В декабре прошлого года Мэйуэзер провел выставочный поединок с японским кикбоксером Тенсином Насукавой.
- Флойд нокаутировал 20-летнего японца в первом раунде. За этот бой непобежденный американец заработал 9 млн долларов (7,9 млн евро).
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