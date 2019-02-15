TMZ: Флойд Мэйуэзер проведет еще один выставочный бой в Японии и заработает 8,8 млн евро

41-летний американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет еще один выставочный бой в Японии.

Как сообщает TMZ, Флойд вернется в Азию в июле и подерется с местным бывшим боксером. Имя соперника пока не раскрывается, но известно, что за трехраундовый бой американец заработает 10 млн долларов (около 8,8 млн евро).

В декабре прошлого года Мэйуэзер провел выставочный поединок с японским кикбоксером Тенсином Насукавой.

Флойд нокаутировал 20-летнего японца в первом раунде. За этот бой непобежденный американец заработал 9 млн долларов (7,9 млн евро).

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