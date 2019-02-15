Экс-чемпион мира по боксу слил видео, где ему надевают собачий ошейник, бьют кнутом и вставляют кляп

Бывший британский боксер Рикки Хаттон незабываемо отпраздновал День всех влюбленных, который отмечался вчера, 14 февраля.

Как пишет The Sun, Хаттон сперва загрузил в инстаграм, а затем быстро удалил видео, содержащее сцену сексуального характера. В ролике можно было разглядеть самого Хаттона, который, надев черные трусы, склонился над диваном. Позади экс-спортсмена стоял человек, хлеставший его кнутом. Хаттон в этот момент промычал слова «Это лучший подарок ко Дню святого Валентина».

Следующие слова Рикки, по данным источника, оказались совсем неразборчивыми – все дело в том, что его напарник вставил ему в рот кляп. Также в видео мелькают веревки для бондажа, а еще на Хаттоне надеты собачий ошейник и наручники.

Хаттон выступал в двух весовых категориях – первой полусредней и полусредней.

За продолжительную карьеру Рикки потерпел всего 3 поражения – от Флойда Мэйуэзера, Мэнни Пакьяо и украинца Вячеслава Сенченко.

Хаттон – экс-чемпион мира в первой полусредней категории по версиям IBF (2005, 2007), WBA (2005) и IBO (2007).

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