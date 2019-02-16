Рэпер T.I. задиссил Флойда Мэйуэзера из-за свитеров Gucci, похожих на блэкфейс

Рэпер T.I. выпустил дисс на американского боксера Флойда Мэйуэзера – трек называется «**** [к черту] ****** [слово на букву н]».

Причиной критики стало то, что Флойд не поддержал бойкот рэперов после скандала со свитерами Gucci, в которых усмотрели отсылку к блэкфейсу. Мэйуэзер заявил, что его это не касается и получил несколько не самых приятных строчек в свой адрес.

В 2014 году Мэйуэзер и T.I. подрались из-за фотографии жены рэпера, которая обнималась с Флойдом.

Последний бой Флойда был выставочным – он победил Тенсина Насукаву.

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