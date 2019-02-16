Getty Images
Рэпер T.I. задиссил Флойда Мэйуэзера из-за свитеров Gucci, похожих на блэкфейс
И тут расизм.
Рэпер T.I. выпустил дисс на американского боксера Флойда Мэйуэзера – трек называется «**** [к черту] ****** [слово на букву н]».
Причиной критики стало то, что Флойд не поддержал бойкот рэперов после скандала со свитерами Gucci, в которых усмотрели отсылку к блэкфейсу. Мэйуэзер заявил, что его это не касается и получил несколько не самых приятных строчек в свой адрес.
- В 2014 году Мэйуэзер и T.I. подрались из-за фотографии жены рэпера, которая обнималась с Флойдом.
- Последний бой Флойда был выставочным – он победил Тенсина Насукаву.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте