Геннадий Головкин оценил тренировку Седоковой. А ты оцени идеальный инстаграм украинской дивчины

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Ты точно помнишь Анну Седокову по группе «ВИА Гра», в которой она зажигала с 2002-го по 2004-й. Сейчас украинская певица занимается сольной карьерой и поддерживает шикарную форму в спортзале.

Анна с удовольствием занимается боксом и делится результатами в инстаграме. В комментарии к Седоковой пришел казахстанский супермен Геннадий Головкин: «Так держать». Анна очень быстро ответила: «Спасибо, пойду позанимаюсь. Потом буду видео выставлять. А то стыдно перед тобой будет».

Самое время оценить лучшие фотографии из очень достойного инстаграма 36-летней украинской красотки.

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