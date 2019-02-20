«Твоя мама думает, что я бью сильно». Джаррелл Миллер напал на Энтони Джошуа во время битвы взглядов

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, приуроченная к поединку между британцем Энтони Джошуа и американцем Джарреллом Миллером.

Жара началась уже во время битвы взглядов: агрессивный Миллер вытерпел пару секунд, а затем сильно толкнул Джошуа в грудь.

Обмен уколами продолжился и во время самой пресс-конференции. «Он бывший наркоман и дерется, как фея. Он самый мягкий панчер в нашем дивизионе», – сказал Джошуа. «Твоя мама думает, что я бью сильно», – парировал Миллер. «А где твоя мама? Я плачу ее арендную плату. Ты должен поклониться мне, я твой хозяин», – заключил Джошуа.

Бой между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Это будет первый бой Джошуа, который пройдет за пределами Великобритании.

Миллер: «Пусть Джошуа слижет ******** с вафельного рожка и запихнет его себе по самые гланды»

Подписывайся на нас в фейсбуке и читай новости про бокс