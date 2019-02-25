Тайсон Фьюри: «Энтони Джошуа против Джаррелла Миллера – бой двух низкопробных бомжей»

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри дал оценку предстоящему поединку между Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером.

«Думаю, их бой – это такой поединок для развлекухи между двумя придурками. Да, хороший бой, чтобы все похохотали, не так ли? Поединок двух низкопробных бомжей, за которым пронаблюдают 12 тысяч человек. Очень хорошо. Всем нам не помешают деньги на банковском счете.

В том, что реванша между Джошуа и Уайтом не будет, виноват Эдди Хирн [промоутер Джошуа и Уайта – прим. Eurosport]. Диллиан хочет драться с кем угодно. Он прогрессировал больше остальных бойцов в последние два года, поздравляю его.

Диллиан точно заслужил титульный бой. Когда я побью Уайлдера, я без проблем дам ему титульный шанс. Я не ****** [трус], я человек слова. А Джошуа не будет драться с Уайтом, потому что он ****** [трус]», – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Поединок между Джошуа и Миллером пройдет 1 июня на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Повторный бой между Фьюри и Уайлдером состоится 18 мая в Лас-Вегасе. Их первый поединок завершился вничью.

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