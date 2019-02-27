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Журналист ESPN: «Фьюри проведет бой в мае или июне, а реванш с Уайлдером – осенью»
Тайсон потренируется перед новой битвой с Деонтеем.
Журналист ESPN Дэн Рафаэл сообщил, что перед реваншем с Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри проведет еще один бой.
«Промоушен уведомил WBC и команду Деонтея Уайлдера, что боксер Тайсон Фьюри проведет следующий бой в мае или июне, а осенью будет готов к реваншу. WBC попросил стороны прояснить ситуацию в переговорах к вечеру среды – после неожиданного подписания Фьюри контракта с Top Rank. Top Rank хочет подписать контракт на несколько боев и с Деонтеем Уайлдером, в который будет включен пункт о реванше с Фьюри», – сказал Рафаэл ESPN.
- Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
- За всю карьеру ни Тайсон, ни Деонтей не проиграли ни разу.
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