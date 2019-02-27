Журналист ESPN: «Фьюри проведет бой в мае или июне, а реванш с Уайлдером – осенью»

Журналист ESPN Дэн Рафаэл сообщил, что перед реваншем с Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри проведет еще один бой.

«Промоушен уведомил WBC и команду Деонтея Уайлдера, что боксер Тайсон Фьюри проведет следующий бой в мае или июне, а осенью будет готов к реваншу. WBC попросил стороны прояснить ситуацию в переговорах к вечеру среды – после неожиданного подписания Фьюри контракта с Top Rank. Top Rank хочет подписать контракт на несколько боев и с Деонтеем Уайлдером, в который будет включен пункт о реванше с Фьюри», – сказал Рафаэл ESPN.

Первый бой между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

За всю карьеру ни Тайсон, ни Деонтей не проиграли ни разу.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме