«Роналду – мой герой в спорте». Джошуа нарвался на критику от организации против насилия

Британский боксер Энтони Джошуа получил критику от благотворительной организации, которая выступает против насилия. Ранее он положительно высказался об обвиняемом в изнасиловании Криштиану Роналду.

«Криштиану – мой герой в спорте. Я всегда говорил, что успех спортсмена определяют женщины и деньги. У него есть все: он улыбается, и он очень силен. Еще он отличный семьянин и предан своему делу», – сказал Джошуа в июне 2018 года.

Организация, которая поддерживает работу кризисных центров для жертв изнасилований в Англии и Уэльсе, жестко осудила слова боксера. Как сообщает Talksport, высказывание Джошуа о женщинах назвали неуместным, неуважительным и бесчувственным.

29-летний британец не потерпел на ринге ни одного поражения.

Следующий бой против Джаррелла Миллера запанирован на 1 июня 2019 года.

Криштиану обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

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