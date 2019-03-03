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«Роналду – мой герой в спорте». Джошуа нарвался на критику от организации против насилия
Сейчас важно следить за словами.
Британский боксер Энтони Джошуа получил критику от благотворительной организации, которая выступает против насилия. Ранее он положительно высказался об обвиняемом в изнасиловании Криштиану Роналду.
«Криштиану – мой герой в спорте. Я всегда говорил, что успех спортсмена определяют женщины и деньги. У него есть все: он улыбается, и он очень силен. Еще он отличный семьянин и предан своему делу», – сказал Джошуа в июне 2018 года.
Организация, которая поддерживает работу кризисных центров для жертв изнасилований в Англии и Уэльсе, жестко осудила слова боксера. Как сообщает Talksport, высказывание Джошуа о женщинах назвали неуместным, неуважительным и бесчувственным.
- 29-летний британец не потерпел на ринге ни одного поражения.
- Следующий бой против Джаррелла Миллера запанирован на 1 июня 2019 года.
- Криштиану обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
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