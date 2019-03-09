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Флойд отрекся от реванша с Конором и пристыдил его часами за 18 миллионов
У Мэйуэзера есть такие часики, а у Макгрегора – нет.
Американский боксер Флойд Мэйуэзер отреагировал на слухи о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.
«Никто не может победить меня! Вы все это знаете. Каждый хочет реванша со мной. Я не беспокоюсь об этом», – сказал Флойд, показав на камеру бриллиантовые часы за 18 миллионов долларов.
- Первый поединок между Мэйуэзером и Макгрегором прошел в августе 2017 года. Победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал Мэйуэзер.
- Ранее Конор восхитился этим боем и заявил, что идея реванша кажется ему интересной.
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