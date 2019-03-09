Флойд отрекся от реванша с Конором и пристыдил его часами за 18 миллионов

Американский боксер Флойд Мэйуэзер отреагировал на слухи о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Никто не может победить меня! Вы все это знаете. Каждый хочет реванша со мной. Я не беспокоюсь об этом», – сказал Флойд, показав на камеру бриллиантовые часы за 18 миллионов долларов.

Первый поединок между Мэйуэзером и Макгрегором прошел в августе 2017 года. Победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал Мэйуэзер.

Ранее Конор восхитился этим боем и заявил, что идея реванша кажется ему интересной.

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