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Флойд отрекся от реванша с Конором и пристыдил его часами за 18 миллионов

Флойд отрекся от реванша с Конором и пристыдил его часами за 18 миллионов
Eurosport

34 мин. назад

У Мэйуэзера есть такие часики, а у Макгрегора – нет.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер отреагировал на слухи о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Никто не может победить меня! Вы все это знаете. Каждый хочет реванша со мной. Я не беспокоюсь об этом», – сказал Флойд, показав на камеру бриллиантовые часы за 18 миллионов долларов.

  • Первый поединок между Мэйуэзером и Макгрегором прошел в августе 2017 года. Победу техническим нокаутом в десятом раунде одержал Мэйуэзер.
  • Ранее Конор восхитился этим боем и заявил, что идея реванша кажется ему интересной.

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