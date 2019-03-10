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Дмитрий Бивол победил Джо Смита и защитил титул WBA

Бивол победил Смита и защитил титул WBA
Eurosport

16 мин. назад

Российский боксер провел пятую защиту титула.

Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Бой, прошедший в Нью-Йорке в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Счет судейских записок – 118-110, 119-109, 119-109.

  • На счету Бивола стало 16 побед в 16 боях. Эта защита стала пятой для 28-летнего представителя России.
  • 29-летний Смит потерпел третье поражение при 24 победах.

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