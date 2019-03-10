«Давай устроим бой, который будет интересен всему миру». Ковалев бросил перчатку Биволу

Российский боксер Сергей Ковалев бросил вызов соотечественнику Дмитрию Биволу, который минувшей ночью в пятый раз защитил титул WBA в полутяжелом весе.

«Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру? Я готов! А что насчет тебя?» – написал Ковалев в инстаграме.

При пятой защите титула Бивол победил американца Джо Смита единогласным решением судей – 118-110, 119-109, 119-109. У Дмитрия 16 побед в 16 боях.

Ковалев в 37 поединках победил 33 раза и потерпел 3 поражения. Один бой был признан ничейным.

Менеджер Бивола подтвердил вероятность поединка с Ковалевым. Возможно, бой состоится уже в конце лета-начале осени.

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