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«Давай устроим бой, который будет интересен всему миру». Ковалев бросил перчатку Биволу
Станет ли Сергей тем, кто нанесет Дмитрию первое поражение?
Российский боксер Сергей Ковалев бросил вызов соотечественнику Дмитрию Биволу, который минувшей ночью в пятый раз защитил титул WBA в полутяжелом весе.
«Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру? Я готов! А что насчет тебя?» – написал Ковалев в инстаграме.
- При пятой защите титула Бивол победил американца Джо Смита единогласным решением судей – 118-110, 119-109, 119-109. У Дмитрия 16 побед в 16 боях.
- Ковалев в 37 поединках победил 33 раза и потерпел 3 поражения. Один бой был признан ничейным.
- Менеджер Бивола подтвердил вероятность поединка с Ковалевым. Возможно, бой состоится уже в конце лета-начале осени.
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