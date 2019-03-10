Мэйуэзер слетал на частном самолете в собственный стрип-клуб, чтобы потанцевать со стриптизершами

Флойд Мэйуэзер на частном самолете отправился в собственный стриптиз-клуб The Girl Collection в Лас-Вегасе. Там он расслаблялся, танцуя со стриптизершами.

По информации The Sun, 42-летний Флойд похвастался времяпровождением в инстаграм-сториз. Боксер надел дизайнерскую одежду и привлекал внимание броскими украшениями. Например, на пиджаке Мэйуэзера был изображен он сам в сопровождении отца.

Последним поединком Флойда был выставочный бой против японца Тенсина Насукавы.

Мэйуэзер нокаутировал соперника за две минуты.

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