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Мэйуэзер слетал на частном самолете в собственный стрип-клуб, чтобы потанцевать со стриптизершами
Аршавин с девушками на лошадях завидует.
Флойд Мэйуэзер на частном самолете отправился в собственный стриптиз-клуб The Girl Collection в Лас-Вегасе. Там он расслаблялся, танцуя со стриптизершами.
По информации The Sun, 42-летний Флойд похвастался времяпровождением в инстаграм-сториз. Боксер надел дизайнерскую одежду и привлекал внимание броскими украшениями. Например, на пиджаке Мэйуэзера был изображен он сам в сопровождении отца.
- Последним поединком Флойда был выставочный бой против японца Тенсина Насукавы.
- Мэйуэзер нокаутировал соперника за две минуты.
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