Мать чемпиона мира по версии IBF достала нож и получила смертельную пулю от полицейского

Полицейский застрелил мать американского боксера Калеба Планта после того, как она достала при нем нож.

Как отмечает The Sun, маме чемпиона мира по версии IBF стало плохо, после чего она вызвала санитаров, которые повезли ее в госпиталь. По ходу поездки женщина неожиданно вытащила из рюкзака нож. Водитель скорой помощи притормозил и вызвал полицию.

Когда на место прибыли полицейские, Бет (так зовут маму Планта) не убрала нож, а напротив, стала размахивать им перед лицом заместителя шерифа. Он посчитал, что разумной мерой защиты будет выстрелить в женщину.

После получения огнестрельного ранения Бет доставили в госпиталь, где она скончалась.

В 2015 году Плант потерял годовалую дочь Алию, которая родилась с патологией мозга.

Калеб завоевал титул чемпиона мира по версии IBF 19 января нынешнего года, победив венесуэльца Хосе Ускатеги.

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