Знаменитый американский боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удалось избавиться от «внутреннего монстра».

«Я не хочу, чтобы после смерти меня запомнили монстром. Человек, которым я был в прошлом, очень токсичен, он опасен для моей семьи и моей жены. Он не заботился о них, а я же, напротив, только о них и забочусь.

Когда я выкурил это [речь идет о мощном психоделике – прим. Eurosport], все резко изменилось. Я убил в себе эго, и моя жизнь изменилась на 100%. Это похоже на сценарий фильма, но это действительно так. Теперь я просыпаюсь с улыбкой и думаю: «А что вообще произошло?»

Я бы не сказал, что мне помог бог. Просто мое эго погибло. Тогда я почувствовал себя абсолютно нагим и испуганным, потому что все, что у меня было, – это мое эго. Именно оно сделало меня особенным и знаменитым человеком», – приводит слова Тайсона The Sun.

Как отмечает британское издание, Тайсон говорит о сильнейшим психоделике диметилтриптамине.

Железный Майк попробовал его, находясь в мексиканской пустыне Сонора.

Майк Тайсон пришел на каннабис-фестиваль и выкурил косяк размером с руку Голлума

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