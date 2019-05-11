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«Все резко изменилось». Тайсон убил «внутреннего монстра» при помощи сильнейшего психоделика
Железный Майк снова балуется наркотиками.
Знаменитый американский боксер Майк Тайсон рассказал, как ему удалось избавиться от «внутреннего монстра».
«Я не хочу, чтобы после смерти меня запомнили монстром. Человек, которым я был в прошлом, очень токсичен, он опасен для моей семьи и моей жены. Он не заботился о них, а я же, напротив, только о них и забочусь.
Когда я выкурил это [речь идет о мощном психоделике – прим. Eurosport], все резко изменилось. Я убил в себе эго, и моя жизнь изменилась на 100%. Это похоже на сценарий фильма, но это действительно так. Теперь я просыпаюсь с улыбкой и думаю: «А что вообще произошло?»
Я бы не сказал, что мне помог бог. Просто мое эго погибло. Тогда я почувствовал себя абсолютно нагим и испуганным, потому что все, что у меня было, – это мое эго. Именно оно сделало меня особенным и знаменитым человеком», – приводит слова Тайсона The Sun.
- Как отмечает британское издание, Тайсон говорит о сильнейшим психоделике диметилтриптамине.
- Железный Майк попробовал его, находясь в мексиканской пустыне Сонора.
Майк Тайсон пришел на каннабис-фестиваль и выкурил косяк размером с руку Голлума