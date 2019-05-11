Прославленный американский боксер Майк Тайсон высказал негативное мнение об украинском коллеге Василии Ломаченко.

«Ломаченко на ринге – это балерина. Есть молодой парень из Балтимора, его зовут Джервонта Дэвис. Пока он еще не готов к бою с Ломаченко, но я бы хотел, чтобы они подрались через два года», – приводит слова Тайсона BoxingNews24.

Последний на данный момент поединок Ломаченко датирован апрелем нынешнего года. В нем Василий взял верх над британцем Энтони Кроллой.

Победа над Кроллой позволила Ломаченко защитить титул WBA Super и завоевать титул WBO (оба – в легком весе).

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