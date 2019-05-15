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Поцеловавший журналистку боксер выплатит штраф и пройдет образовательные курсы
Там ему расскажут, что именно расценивать как сексуальные домогательства.
Атлетическая комиссия Калифорнии вынесла вердикт по болгарскому боксеру-тяжеловесу Кубрату Пулеву, который во время интервью поцеловал в губы журналистку.
По информации Sky Sports, 38-летний боксер отстранен от боев до июля 2019 года. Также он обязан выплатить штраф в размере 2,5 тысяч долларов и пройти образовательные курсы, где расскажут о том, что расценивается за сексуальное домогательство. В случае повторного нарушения Пулев получит пожизненную дисквалификацию.
- Инцидент между боксером и журналисткой Дженни Суше произошел в марте.
- Девушка подала на спортсмена в суд.
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