Атлетическая комиссия Калифорнии вынесла вердикт по болгарскому боксеру-тяжеловесу Кубрату Пулеву, который во время интервью поцеловал в губы журналистку.

По информации Sky Sports, 38-летний боксер отстранен от боев до июля 2019 года. Также он обязан выплатить штраф в размере 2,5 тысяч долларов и пройти образовательные курсы, где расскажут о том, что расценивается за сексуальное домогательство. В случае повторного нарушения Пулев получит пожизненную дисквалификацию.

Инцидент между боксером и журналисткой Дженни Суше произошел в марте.

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