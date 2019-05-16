Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Доминика Бризила.

«Этот бой ставит под угрозу жизнь Бризила. Да-да, я имею в виду его жизнь. Я все еще хочу, чтобы в моем послужном списке оказался труп. Бокс – это единственный вид спорта, где ты можешь убить человека, а тебе за это еще и заплатят. Так почему бы этим не воспользоваться?» – приводит слова Уайлдера журналист Райан Сонгалия.

У Уайлдера нет поражений на профессиональном ринге (+40, =1). Единственный человек, который не проиграл Деонтею – Тайсон Фьюри.

Бой между Уайлдером и Бризилом пройдет 18 мая в Нью-Йорке. В случае победы Уайлдер в девятый раз защитит титул чемпиона мира по версии WBC.

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