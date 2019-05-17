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Мэйуэзер разложил на столе 1 млн долларов наличкой и залип перед ним в телефоне

Мэйуэзер разложил на столе 1 млн долларов наличкой и залип перед ним в телефоне
Eurosport

5 ч. назад

Флойд не устает напоминать, как он обожает деньги.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер опубликовал видео, где он залипает в телефон перед огромной кучей денег.

«Как думаете, сколько тут?» – обратился Флойд к подписчикам, пока камера прошлась по ровно разложенным пачкам стодолларовых купюр.

Пользователи предположили, что на столе Мэйуэзера оказался примерно 1 миллион долларов.

  • Флойд – непобежденный боксер-полусредневес (+50, -0).
  • В декабре прошлого года Мэйуэзер провел коммерческий поединок с японским кикбоксером Тенсином Насукавой и снова победил, но этот успех не вошел в его официальную статистику.
  • Прозвище Флойда – Деньги.

Мэйуэзер пришел на матч НБА в золотых цепях общим весом 11 кг

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