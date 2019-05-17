Мэйуэзер разложил на столе 1 млн долларов наличкой и залип перед ним в телефоне
Флойд не устает напоминать, как он обожает деньги.
Американский боксер Флойд Мэйуэзер опубликовал видео, где он залипает в телефон перед огромной кучей денег.
«Как думаете, сколько тут?» – обратился Флойд к подписчикам, пока камера прошлась по ровно разложенным пачкам стодолларовых купюр.
Пользователи предположили, что на столе Мэйуэзера оказался примерно 1 миллион долларов.
- Флойд – непобежденный боксер-полусредневес (+50, -0).
- В декабре прошлого года Мэйуэзер провел коммерческий поединок с японским кикбоксером Тенсином Насукавой и снова победил, но этот успех не вошел в его официальную статистику.
- Прозвище Флойда – Деньги.
Мэйуэзер пришел на матч НБА в золотых цепях общим весом 11 кг
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте