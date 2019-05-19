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Баранчик впервые проиграл в карьере, уступив Тэйлору

Баранчик впервые проиграл в карьере, уступив Тэйлору
Eurosport

2 ч. назад

Судьи были на стороне шотландца.

Белорусский боксер Иван Баранчик уступил Джошу Тэйлору в полуфинальном бою суперсерии WBSS в полусреднем весе.

Бой продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Тэйлору: 117-109, 115-111, 115-111. Вдобавок Тэйлор завоевал титул IBF.

В финале шотландский боксер сыграет с Реджисом Прогрейсом из США.

  • Для Баранчика это поражение стало первым на профессиональном ринге. До этого 26-летний белорус выиграл все 19 боев (12 – нокаутом).
  • Тэйлор добился 15 победы в 15 поединках.
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