Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила.

Бой проходил на арене Barclays Center в Бруклине. Главное событие вечера длилось недолго: Уайлдер завладел инициативой с первых минут первого раунда и менее чем за минуту до его окончания точно ударил с правой руки по челюсти соперника. Бризил поднялся с большим трудом, и судья отдал досрочную победу 33-летнему Уайлдеру, зафиксировав нокаут.

Деонтей в девятый раз становится чемпионом мира по версии WBC, на профессиональном ринге он не потерпел ни одного поражения.

У Бризила – второе поражение в титульном поединке: в 2016 году он проиграл Энтони Джошуа.

Уайлдер: «Бокс – спорт, где ты можешь убить человека. Так почему бы этим не воспользоваться?»

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