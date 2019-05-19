Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде ударом в челюсть и защитил пояс WBC
Почти все как обещал.
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила.
Бой проходил на арене Barclays Center в Бруклине. Главное событие вечера длилось недолго: Уайлдер завладел инициативой с первых минут первого раунда и менее чем за минуту до его окончания точно ударил с правой руки по челюсти соперника. Бризил поднялся с большим трудом, и судья отдал досрочную победу 33-летнему Уайлдеру, зафиксировав нокаут.
- Деонтей в девятый раз становится чемпионом мира по версии WBC, на профессиональном ринге он не потерпел ни одного поражения.
- У Бризила – второе поражение в титульном поединке: в 2016 году он проиграл Энтони Джошуа.
Уайлдер: «Бокс – спорт, где ты можешь убить человека. Так почему бы этим не воспользоваться?»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте