Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

YouTube-канал House of Highlights опубликовал видео поединка между боксерами Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем.

Момент из боя, попавший на видео, примечателен тем, что Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет.

Схватка между боксерами проходила в одном из отелей Голливуда.

Победу единогласным решением судей одержал Фендерсон.

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