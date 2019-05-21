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Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Гениальный момент!
YouTube-канал House of Highlights опубликовал видео поединка между боксерами Джерхедом Фендерсоном и Иросвани Дювергелем.
Момент из боя, попавший на видео, примечателен тем, что Фендерсон и Дювергель ударили друг друга и одновременно потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и быстро поднялся, а его оппонент оторвался от настила только после того, как судья начал отсчет.
- Схватка между боксерами проходила в одном из отелей Голливуда.
- Победу единогласным решением судей одержал Фендерсон.
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде ударом в челюсть и защитил пояс WBC
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