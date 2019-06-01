В 2020 году боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш.

«Сначала Луис Ортис, потом Тайсон Фьюри. Я ни в коем случае не забыл про Ортиса – он опасный боец. Все контракты уже официально подписаны», – сообщил Уайлдер.

Как сообщает Mirror, позже информацию подтвердил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, заявив: «Это и вправду захватывающая новость. Будут еще, но пока Тайсон сконцентирован на 15 июня».

15 июня Фьюри подерется с Томом Шварцем.

Следующий бой Уайлдера состоится 28 сентября – он выйдет против Луиса Ортиса и будет защищать титул чемпиона WBC.

Первый очный поединок Уайлдер и Фьюри провели в декабре 2018 года, он завершился вничью.

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