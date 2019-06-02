Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и стал чемпионом мира по 4 версиям
Нокаут в седьмом раунде.
В Нью-Йорке состоялся бой за титулы чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Американец Энди Руис нанес британцу Энтони Джошуа первое поражение в карьере.
29-летний Руис оформил победу техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Благодарю бога за эту победу, без него это было бы невозможно. Мне сейчас так хорошо! Я так долго об этом мечтал и тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мечты стали реальностью», – цитирует Руиса Boxingscene.
- До поражения в статистике Джошуа были 22 победы.
- Руис 33 раза победил и один раз проиграл.
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