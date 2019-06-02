В Сан-Джасинто (Калифорния, США) украинский боксер Иван Редкач провел поединок против экс-чемпиона мира из США Девона Александера.

Украинец закончил бой в начале шестого раунда, отправив соперника в нокаут. Александер упал на ринг после удара слева и не успел восстановиться. Редкач воспользовался этим и нанес американцу еще серию ударов. Судья остановил бой.

Победа стала для Редкача 23-й. В его статистике также четыре поражения и одна ничья.

Александер проиграл в седьмой раз. 27 раз он уходил с ринга победителем.

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