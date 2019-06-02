Британский супертяжеловес Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу с мексиканскими корнями Энди Руису. Бой закончился нокаутом в шестом раунде и стал для Джошуа первым карьерным поражением. Неподдельное удивление проигрышем фаворита выражают все: от поклонников бокса в соцсетях до Николая Валуева. Неудивительно – букмекеры предлагали поставить на его победу с коэффициентом 16.

Невысокий толстячок Энди слегка комично смотрелся рядом с рослым подтянутым Энтони уже на взвешивании. Он перевесил Джошуа почти на 10 кг и смешно втягивал заметный живот на дуэли взглядов. Завирусилось и фото с ринга, где поверженный Джошуа снизу рассматривает пузико победителя. Но лишний вес не стал препятствием. Руис – чемпион мира в четырех версиях.

В твиттере уже шутят

«Поздравляем Энди Руиса. Что касается Энтони Джошуа, то его следующий соперник уже приступил к тренировкам».

«Руис нокаутировал Джошуа, чтобы показать, что жирный Тор – не шутка».

«Похудеть к лету? Руис доказал, что это неактуально»

«Как ты мог проиграть парню, который перед боями ест шоколад? Впереди у Энтони Джошуа несколько трудных месяцев…» К твиту прикреплен скрин из интервью Руиса, где он признается, как он ест сникерсы перед поединками.

«Когда она сказала, что в сравнении с этим парнем тебе не о чем беспокоиться».

Что сказали Руис с Джошуа и остальные

«Благодарю бога за эту победу, без него это было бы невозможно. Мне сейчас так хорошо! Я так долго об этом мечтал и тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мечты стали реальностью», – сказал радостный победитель.

«Я упорно тренируюсь и остаюсь преданным своему делу. Меня победил очень хороший боец, и будет интересно посмотреть, как далеко он зайдет. Удачи ему, а мне нужно прийти в норму. Я обязан получить реванш. Пока Руис – чемпион. Помните об этом: сейчас он чемпион. А я вернусь», – приводит слова Джошуа Sky Sports.

«Вот уж не ожидал», – коротко и емко написал Николай Валуев.

Очень эффектно Руиса поздравил Конор Макгрегор. «Я познакомился с крепостью мексиканского подбородка на личном опыте. Они встают с канваса, как нечто неизведанное в триллерах. С мексиканцами это не заканчивается никогда. Благослови их господь. Поздравляю Руиса».

Джошуа не проигрывал в течение 22 боев.

Руис 33 раза победил и один раз проиграл.

Руис нанес Джошуа первое поражение в карьере и стал чемпионом мира по 4 версиям

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