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10 недель назад Джошуа сфоткался с Дрейком и пообещал снять проклятие. Ты уже знаешь, что было потом

10 недель назад Джошуа сфоткался с Дрейком и пообещал снять проклятие. Ты уже знаешь, что было потом
Eurosport

9 мин. назад

Хорошая попытка, но нет.

Боксер Энтони Джошуа не смог преодолеть проклятие рэпера Дрейка, после совместных фото с которым все спортсмены терпят неудачу.

10 недель назад 29-летний британец выложил в инстаграм фото с Дрейком и подписал: «Бой, чтобы снять проклятие». Хэштег #June1st (первое июня) намекает на бой против Энди Руиса.

Первого июня Джошуа впервые в карьере проиграл – Руис нокаутировал его в шестом раунде.

  • «Жертвами» Дрейка ранее становились футболисты и баскетболисты. Проклятие начало действовать шесть лет назад.
  • Итальянская футбольная команда «Рома» даже запретила игрокам фотографироваться с Дрейком.

Проклятие Дрейка настигло Агуэро. После фото с рэпером спортсмены проигрывают

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