10 недель назад Джошуа сфоткался с Дрейком и пообещал снять проклятие. Ты уже знаешь, что было потом
Хорошая попытка, но нет.
Боксер Энтони Джошуа не смог преодолеть проклятие рэпера Дрейка, после совместных фото с которым все спортсмены терпят неудачу.
10 недель назад 29-летний британец выложил в инстаграм фото с Дрейком и подписал: «Бой, чтобы снять проклятие». Хэштег #June1st (первое июня) намекает на бой против Энди Руиса.
Первого июня Джошуа впервые в карьере проиграл – Руис нокаутировал его в шестом раунде.
- «Жертвами» Дрейка ранее становились футболисты и баскетболисты. Проклятие начало действовать шесть лет назад.
- Итальянская футбольная команда «Рома» даже запретила игрокам фотографироваться с Дрейком.
Проклятие Дрейка настигло Агуэро. После фото с рэпером спортсмены проигрывают
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте