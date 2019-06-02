Боксер Энтони Джошуа не смог преодолеть проклятие рэпера Дрейка, после совместных фото с которым все спортсмены терпят неудачу.

10 недель назад 29-летний британец выложил в инстаграм фото с Дрейком и подписал: «Бой, чтобы снять проклятие». Хэштег #June1st (первое июня) намекает на бой против Энди Руиса.

Первого июня Джошуа впервые в карьере проиграл – Руис нокаутировал его в шестом раунде.

«Жертвами» Дрейка ранее становились футболисты и баскетболисты. Проклятие начало действовать шесть лет назад.

Итальянская футбольная команда «Рома» даже запретила игрокам фотографироваться с Дрейком.

Проклятие Дрейка настигло Агуэро. После фото с рэпером спортсмены проигрывают

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