Eurosport
Чемпионка России по боксу точно уложит тебя. Не только двоечкой, но и красивыми фото
Осторожно: ее инстаграм вызывает залипание.
Светлана Солуянова – двукратная чемпионка России по боксу, а также амбассадор благотворительного фонда развития женского бокса «Надежда».
В инстаграм девушка выкладывает далеко не только кадры и видео своих ярких побед, но и головокружительно красивые фото.
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