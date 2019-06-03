Светлана Солуянова – двукратная чемпионка России по боксу, а также амбассадор благотворительного фонда развития женского бокса «Надежда».

В инстаграм девушка выкладывает далеко не только кадры и видео своих ярких побед, но и головокружительно красивые фото.

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