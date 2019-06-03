Бывший чемпион мира по четырем версиям Энтони Джошуа прокомментировал поражение от Энди Руиса.

«Я из хорошей семьи, но там, где я был в жизни до бокса, я сталкивался с более серьезным дерьмом, чем это поражение. Сталкивался с большими потерями, но приходил в себя. Если бы обращал внимание на неудачи, то просто не двигался бы вперед. Но я этого не сделал, а работал как чемпион», – цитирует Джошуа Boxing Scene.

Руис победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде.

Для Энтони это поражение стало первым в карьере.

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