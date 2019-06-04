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Реванш Джошуа и Руиса пройдет в конце 2019 года
Энтони нужно разбить соперника по всем параметрам, чтобы все забыли самый громкий апсет в истории.
Реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом состоится в ноябре или декабре нынешнего года.
«Мы встретились с Энтони, его тренером и его менеджерами, затем активировали опцию реванша с Руисом. Бой состоится либо в ноябре, либо в декабре, место проведения станет известно в ближайшее время», – написал промоутер Джошуа Эдди Хирн.
- 1 июня Джошуа сенсационно проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде.
- Это поражение стало для британца первым в карьере.
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