Реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом состоится в ноябре или декабре нынешнего года.

«Мы встретились с Энтони, его тренером и его менеджерами, затем активировали опцию реванша с Руисом. Бой состоится либо в ноябре, либо в декабре, место проведения станет известно в ближайшее время», – написал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

1 июня Джошуа сенсационно проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде.

Это поражение стало для британца первым в карьере.

«Похудеть к лету? Он доказал, что это неактуально». Толстяк Руис стал мемом после победы над Джошуа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android