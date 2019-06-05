Казахстанский боксер, экс-чемпион мира в средней весовой категории Геннадий Головкин и его соперник по ближайшему бою Стив Роллс провели тренировку прямо на улице Нью-Йорка.

Спортсмены отработали ударную технику со спарринг-партнерами, Головкин также позанимался со скакалкой.

Видео - Головкин и Роллс потренировались перед публикой прямо на улице Нью-Йорка 03:46

Бой Головкина и Роллса состоится 8 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

На счету Головкина 38 побед, одна ничья и одно поражение. 34 победы одержаны нокаутом.

Головкин объявил о сотрудничестве с бывшим тренером Кличко

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