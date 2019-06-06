У актера и одного из самых брутальных мужчин в кино Сильвестра Сталлоне три дочери. София, Систин и Скарлетт не пошли по стопам отца и не появляются на телеэкранах, но при этом довольно успешны в модельном бизнесе и украшают обложки журналов.

Средняя дочь – 20-летняя Систин. Поговаривают, что она больше остальных сестер похожа на маму – бывшую модель Дженнифер Флавин. Девочка снимается для Vogue, Teen Vogue, Schon! Magazine – этим глянцам повезло сотрудничать с такой милашкой.

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Сильвестр Сталоне в 2011-м был введен в Международный зал боксерской славы.

72-летний актер – страстный поклонник «Эвертона».

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